Sciopero treni 8-9 settembre | guida agli orari Fino a quando è possibile chiedere il rimborso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 72024 – Sarà un duro rientro quello che vivranno molti italiani, alle prese con unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord, che incroceranno le braccia dalle 3 a.m. di domenica 8 alle 2 a.m. di lunedì 92024. In questa fasciaa, ipotranno dunque subire cancellazioni o variazioni, per le quali sarà necessario informarsi sui siti e sulle apptalia, o sul sitotaliatper.it, oppure ancora al numero verde 800 89 20 21, o recandosi in biglietteria e chiedendo al personale di assistenza clienti.ilL’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, ecco perché è vivamente consigliato, prima di mettersi in viaggio, verificare se il proprio convoglio effettuerà o meno il servizio.