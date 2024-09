Sangiuliano ha sbagliato ma temo che non accadrà Meloni un siluro sulla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare ancora una volta Gennaroper il lavoro che ha fatto in questi due anni". Da Cernobbio, ospite del Forum Ambrosetti, la premier Giorgiasesprime la sua vicinanza al ministro della Cultura che venerdì pomeriggio ha rassegnato le sue dimissioni, a causa dell'affaire Maria Rosaria Boccia, riconosce gli errori di gestione dell'ex direttore del Tg2 ma lancia anche un messaggio chiaro alle opposizioni: "Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo,che non". "Come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore, fanno molta meno notizia, però credo che sia stato molto importante il lavoro che il ministro ha fatto", spiegada Cernobbio.