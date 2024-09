Non solo Osimhen anche un altro azzurro è stato vicino all’Arabia | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Victor, prima del suo passaggio in prestito al Galatasaray, èa un passo dSaudita:unavrebbe potuto fare la stessa scelta. La sessione estiva di calciomercato è stata sicuramente movimentata per il Napoli: tra movimenti in entrata e in uscita, tante sono state le operazioni guidate dal direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna, che fino agli ultimi giorni èimpegnato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Sforzo che, giocoforza, si è poi protrattodopo il termine della sessione di mercato in Serie A, considerando che Victorha salutato gli azzurri, passando in prestito al Galatasaray, soltanto a calciomercato finito in Italia.