Napoli linea scozzese a centrocampo | McTominay e Gilmour incantano in Nazionale

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 - Un anno fa ilfregiato del tricolore si apprestava a vivere la stagione più complicata, quella della conferma. A precederla c'era stata una sessione di mercato sulla carta tutt'altro che entusiasmante, che poi si sarebbe confermata tale anche nei fatti. Non solo il parco giocatori: anche la scelta per la panchina, ricaduta su Rudi Garcia, non aveva convinto appieno e, manco a dirlo, anche in questo caso il giudice supremo chiamato campo avrebbe confermato i timori prima di allungare la striscia negativa anche sui suoi successori Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Un'annata del genere non poteva non presentare il conto in quella successiva, tra un parco giocatori molto svalutato e l'assenza della squadra da qualsiasi competizione europea.