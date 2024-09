Mario Rui resta a Napoli da separato in casa…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo un’estate travagliata, ilha risolto la situazione Osimhen. Dopo un’estate travagliata, durante la quale è stata protagonista del mercato la situazione Osimhen, quest’ultimo è stato ceduto in prestito secco fino al 2025 al Galatasaray. Tuttavia a, qualcosa ancora non quadraRuifuori rosa.Rui ha rifiutato ben sei offerte. Salvo clamorosi colpi di scena,Rui resterà fuori rosa al. Il calciatore avrebbe rifiutato ben sei offerte, alcune anche vantaggiose, perché intendeva a tutti i costi tornare a giocare in Portogallo. I club a lui interessati, tutti rifiutati, sarebbero stati: San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir. Difatti in cima alla lista dei desideri del difensore è sempre trapelato il Portogallo, offerta però, mai giunta.