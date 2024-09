Lo Sció di Pino Daniele incanta un Teatro Romano strapieno per gli Area Medina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna chitarra classica al centro delaccanto ad una sedia vuota, sembra accogliere l’anima di, come se fosse lì, invisibile eppure presente in ogni nota, in ogni respiro del pubblico; il candlelight a creare un’atmosfera sospesa, intima, suggestiva, e oltre 1200 persone in platea, lì per ricordare, rivivere, emozionarsi. È la scenografia che ha accolto gli ‘’ – band attiva da oltre un ventennio che di esperienza e passione ha fatto il proprio credo – che ieri sera ha trasportato gli spettatori negli indimenticabili anni ‘80, quelli in cuipubblicava “Sciò“, il suo primo album live. Quella musica, quelle sonorità, riecheggiano tuttora come un’onda che avvolge il cuore di chiunque abbia amato il cantautore partenopeo.