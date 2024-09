La vittoria in rimonta in Nations League fa la storia per gli Azzurri

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-06 23:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Un sensazionale pareggio di Federico Dimarco e le reti nella ripresa di Davide Frattesi e Giacomo Raspadori hanno regalato all’Italia la primain assoluto al Parco dei Principi, mentre glihanno inaugurato il loro cammino in UEFAbattendo la Francia per 3-1. Gli ospiti non vincevano in Francia da più di 70 anni e si sono subito trovati in svantaggio quando Bradley Barcola si è lanciato in rete dopo 13 secondi. Dimarco ha segnato una splendida volée angolata per pareggiare prima dell’intervallo, sfruttando il rientro di Sandro Tonali su assist intelligente.