Forum parla Barbara Palombelli | studio nuovo e novità per i 40 anni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024) Al via! Si tratta di un inizio importante, che porta la data di lunedì 9 settembre 2024, essendo cheesordisce al timone della 40esima edizione del tribunale più longevo del piccolo schermo. Per celebrare questo importante traguardo, la conduttrice ha in serbo una serie di iniziative che andranno ad arricchire il format, consolidando il legame con il pubblico italiano che da decenni segue con interesse le vicende legali e umane messe in scena nel tribunale televisivo. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice si è detta entusiasta di questa nuova stagione: "Quest'anno il sottotitolo ideale del programma sarà 'La coscienza dei diritti'. Ogni giorno la cronaca ci racconta quanto siano importanti". La giornalista ha sottolineato comeviva nel presente, adattandosi alle continue evoluzioni delle leggi e della società.