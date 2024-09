Dovete aiutarmi Strage Paderno | ora che ha capito tutto Riccardo lo ha detto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) “Voglio vedere il nonno. Mai avrei pensato di poter arrivare a uccidere, so che non posso tornare indietro“. Sono le parole con cui il 17enne diDugnano, accusato di aver sterminato la sua famiglia, si è rivolto al suo difensore, l’avvocato Amedeo Rizza. “Abbiamo fatto un primo colloquio dove ha ripercorso quello che haa carabinieri e pm – aveva spiegato l’avvocato diChiarioni all’Adnkronos -. Il perché rimane un punto di domanda, parla di un suo disagio generico”. Il ragazzo si trova nel centro di prima accoglienza del Beccaria, ha già incontrato alcuni psicologi della struttura che accoglie i minori. “Si è reso conto di quello che ha fatto, è consapevole, ma non è corretto dire che era lucido in quel momento. Davanti al gip cercheremo di spiegare meglio quello che è successo e che non si può sostenere la premeditazione” hail difensore.