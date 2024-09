Chiamate i soccorsi L’aereo precipita e si schianta in strada e va a fuoco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Due persone sono rimaste gravemente ferite nello schianto di un aereo in un parcheggio nelle prime ore di venerdì mattina. Secondo il National Transportation Safety Board, il piccolo Piper Comanche monomotore si èto, poi ha presopoco prima dell’una di notte e sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di emergenza per spegnere le fiamme. Le autorità ritengono chesi stesse preparando all’atterraggio al vicino aeroporto quando si èto a circa un miglio di distanza. I due feriti erano il pilota e il passeggero, che si ritiene fossero le uniche persone a bordo del. Sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ma incredibilmente erano ancora vivi. Un testimone che stava caricando la sua Tesla lì vicino si èto ad aiutare le vittime e ai quotidiani locali ha raccontato cosa è successo in quei concitati momenti.