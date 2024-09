Caro papà Comenicini la figlia Francesca | L’arte la droga l’amore Ecco il film della mia vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Venezia, 7 settembre 2024 – Raccontare se stessi, mettersi in scena, scavare nella memoria, tirarne fuori i ricordi più dolorosi, i più struggenti. L’incontro con una balena sotto un tendone da circo, le parole scambiate con un padre che ci tratta come adulti anche se siamo bambini. E poi, un’adolescenza da attraversare, nel mare turbolento degli anni ’70, quelli delle chitarre in piazza,lotta armata, delle droghe. Con Il tempo che ci vuole, presentato ieri fuori concorso alla Mostra di Venezia, interpretato da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano (giàCortellesi in C’è ancora domani),Comencini firma il suopiù intimo e coraggioso. Perché racconta se stessa e il rapporto con suo padre, Luigi Comencini, il regista di ‘Pane, amore e fantasia’ e del Pinocchio tv, sceneggiato cult degli anni ’70, morto nel 2007 a 91 anni.