Carlo Ancelotti | Allenerò ancora per molto tempo Si può sempre imparare

(Di sabato 7 settembre 2024) “Prima delle partite sononervoso, sento la pressione, per cui finché la situazione non cambia continuerò. Mi vedo ad allenareper”. Lo ha detto l’allenatore del Real Madrid,in occasione dell’evento ‘Mexico Siglo XXI’ della Fondazione Telmex. L’ex Milan assicura che continuerà “ad allenare finché non si esaurirà il fuoco che ho per il calcio – racconta dal Messico – Nella mia vita sono successe cosebelle, ci sono stati alcuni momenti difficili ma ho avuto la fortuna di fare un lavoro che è la mia passione. Ringrazio il calcio per avermi dato questa opportunità”. A indirizzarlo verso il mestiere di allenatore fu Arrigo Sacchi: “Un giorno, mentre eravamo al Milan, mi disse: quando smetterai di giocare, vorrei che tu fossi il mio assistente. Era un genio del calcio, ha cambiato la metodologia, un grande maestro.