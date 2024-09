A Campagna paziente con West Nile Virus trasmesso da zanzara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- “Ilè in via di guarigione”. È quanto trapela da fonti ufficiali di Palazzo di Città , adove una persona del posto è stata punta dallaCulex. Il, affetto dalla malattiatrasmessa da animale a uomo attraverso le zanzare Culex, sarebbe stato ricoverato in ospedale dove è in via di guarigione. Da Palazzo di Città però, arriva l’invito alla prudenza. Si tratta del terzo caso salernitano diaffetto dadaCulex. Nei giorni scorsi , un uomo di Altavilla Silentina ha perso la vita dopo un lungo ricovero ospedaliero a seguito del contagiodalla puntura dellaCulex . L'articolo Acondaproviene da Anteprima24.it.