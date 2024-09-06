Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 10:30 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI SEGNALANDO SOLO DELLE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. SULLA NETTUNENSE POI CODE NEI DUE SENSI NEI PRESSI DEI CENTRI ABIATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO STOP NAZIONALE IN PROGRAMMA PER DOMANI 7 SETTEMBRE LO SCIOPERO DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 09:45 - SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI INCONTRANO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PONTINA E DIRMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 09:15 - SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI INCONTRANO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PONTINA E DIRMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 08:45 - VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRMAAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODA A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- 06/09/2024 - 9:46 - Riaperta la strada regionale n.47 di Cogne - I Dipartimenti regionali Protezione civile e Vigili del Fuoco e Infrastrutture e viabilità comunicano che, a seguito di verifiche tecniche eseguite nella prima mattinata di oggi, la ... Regione Valle d'... appweb.regione.vda
- Maltempo, ancora 10 le strade che restano chiuse nel Torinese - Dalla s ala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, aperta per monitorare la situazione del maltempo , aggiornamento della situazione ... la viabilità rimane molto compromessa: delle 16 ... torinoggi
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