Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 6 settembre 2024)DEL 6 SETTEMBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI SEGNALANDO SOLO DELLE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. SULLA NETTUNENSE POI CODE NEI DUE SENSI NEI PRESSI DEI CENTRI ABIATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO STOP NAZIONALE IN PROGRAMMA PER DOMANI 7 SETTEMBRE LO SCIOPERO DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral