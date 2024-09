Venezia 81 decimo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) È appena andata in scena la decima nonché penultima giornata dell’ottantunesima edizioneInternazionale d’artetografica di. Ancora poche ore e scopriremo chi si aggiudicherà il Leone d’oro per il miglior film. In concorso 21 pellicole. Cinque i film italiani: Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt e Queer di Luca Guadagnino. Ai quali si aggiungerebbe Ap’rili, regia di Dea K’ulumbegashvili, una coproduzione Georgia, Italia e Francia. Chi sceglierà la giuria capitanata dall’attrice francese Isabelle Huppert? Durante la decima giornata dell’81^ edizione del Festival deldiil Lido ha accolto Takeshi Kitano quest’anno Fuori Concorso e il cast de Il tempo che ci vuole.