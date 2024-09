Us Open 2024 oggi Sinner-Draper | orario e dove vedere la semifinale in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) New York, 6 settembre- A dividere Jannikdal traguardo chiamato finale degli Usè rimasto unicamente Jack. L'altoatesino, che si presentava al torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol, si è sbarazzato nell'ordine di Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell, Tommy Paul e infine Daniil Medvedev. Una crescita continua quella dell'azzurro, fino alla super prestazione mostrata contro il russo, che si è dovuto arrendere per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Per tanti, quella fra l'italiano e il moscovita è stata una sorta di finale anticipata.