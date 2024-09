Uomini e Donne Giulia De Lellis e Tony Effe | è convivenza! Ecco cosa si legge su Nuovo…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024)De, nota influencer italiana, ha recentemente fatto parlare di sé sia per la sua carriera professionale che per la sua vita privata. Durante il Festival del Cinema di Venezia 2024, ha fatto il suo debutto come attrice sul red carpet, partecipando al cortometraggio 101%, al fianco di Andrea Arru e Daniele Davì. Questo segna un importante passo avanti nella carriera della De, che fino ad ora si era concentrata principalmente sul mondo dei social media. Ma è la sua vita sentimentale ad aver catturato l’attenzione di molti. In un’intervista a Cosmopolitan,ha rivelato che il 2024 è stato un anno difficile, ma che ora si sente più serena e non più sola. A confermare queste parole, il settimanale Nuovo ha pubblicato alcune foto che la ritraggono insieme a, famoso rapper italiano.