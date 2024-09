Tregua di 48 ore ma da domenica forte peggioramento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Un piccolo promontorio anticiclonico porta condizioni meteo più asciutte sull'Italia con il weekend che inizierà con tempo stabile e temperature in aumento su valori al di sopra delle medie anche di 4-5 gradi. Una circolazione depressionaria si muoverà pero' verso l'Europa centrale e nel corso della giornata diunmeteo interesserà anche la nostra Penisola. Piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest e poi in estensione al resto dell'Italia, specie settori tirrenici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana confermano condizioni meteo instabili e temperature in diminuzione su valori in media o anche poco al di sotto. Previsioni meteo per oggi AL NORD Al mattino molte nubi con associate piogge sparse, locali aperture al Nord-Ovest.