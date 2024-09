TPI Fest Bologna 2024 | La Festa di The Post Internazionale 18-19-20-21 settembre | Programma e Ospiti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) TPI– Torna laa di, che per il terzo anno consecutivo si terrà a. Il TPIsi svolgerà da mercoledì 18 a sabato 21alla “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina. Quattro serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Lepore, Alessandro Di Battista, Andrea Orlando, Gianni Cuperlo, Giorgio Mulè, Chiara Appendino e tanti altri ancora. Se vuoi restare aggiornato sulclicca qui Lo slogan del TPIè: Fatti un’idea. La tua. La maniazione culturale è patrocinata dal Comune die sarà libera e ad ingresso gratuito.