Sparatoria Georgia padre del sospetto killer aveva regalato un AR-15

(Di venerdì 6 settembre 2024) New York, 6 set. (askanews) – Colin Gray, ildel quattordicenne Colt Gray, accusato dell’omicidio di quattro persone nelladella scuola superiore inal figlio un fucile automantico in stile AR-15, secondo fonti delle forze dell’ordine sentite da NBC. Ildato l’arma al figlio, dopo che entrambi erano stati interrogati dalle forze dell’ordine sulle minacce di unaa scuola ritrovate su un sito di giochi online frequentato dal ragazzo. Nel maggio del 2023l’interrogatorio si era concluso con un nulla di fatto, ma Colin Gray, subito dopo,dato al figlio il fucile. Gli investigatori hanno scoperto che Colt ha fatto ricerche sulladi massa nella scuola di Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida.