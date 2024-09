Quando si va in spiaggia quali sono i nostri diritti?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’accesso al mare è tra i principalidei consumatori in. Infatti gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire l’accesso e transito gratuito per raggiungere la battigia, anche al fine della balneazione. Tuttavia alcuni gestori provano a fare pagare l’accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva o transitare. Ma laè un bene pubblico, è del demanio e viene data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è una violazione di legge. Si paga al lido una quota se si usufruisce dei servizi messi a disposizioni come sdraio, ombrellone, docce e cabina. La questione è disciplinata dall’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“ e dalla legge n.