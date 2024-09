Pietro e Filippo i gemelli che sognano le Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gambassi Terme, 6 settembre 2024 – Stanno seguendo con entusiasmo ledi Parigi in tv e ora che la breakdance è diventata disciplina olimpica a tutti gli effetti, il sogno sembra più vicino. Nulla è impossibile. Lo sanno bene, di Gambassi Terme. I duedalle abilità diverse, di 17 anni e studenti dell’Enriques di Castelfiorentino, stanno lavorando sodo per raggiungere l’obiettivo e hanno già raccolto i primi successi. Tutto è cominciato da un abbraccio, quello che i due si sono scambiati con Roberto Girolami (Tecnico Federale FIDS – Responsabile dei non vedenti per la Federazione Italiana Danza Sportiva), durante un’esibizione di ballo all’istituto Gonnelli qualche anno fa.