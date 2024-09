LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | scatti e controscatti in gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.09 145 chilometri al traguardo. 14.05ancora compatto. 14.02 Si muove un drappello di oltre venti uomini, tra questi anche Marc Soler. 13.59 Ripartono gli attacchi. 13.56 Raggiunti tutti i fuggitivi,nuovamente compatto. 13.53 Altridal. 13.51 A muoversi sono De Gendt e Sepulveda. 13.49 Subito un attacco, in coppia, di due uomini della Lotto Dstny. 13.46 Adesso, dopo qualche problema meccanico per alcuni corridori, ha preso il via ufficialmente questa diciannovesima frazione. 13.43 Saranno percorsi168.5 km. Corridori che sono ancora nel tratto neutralizzato. 13.40 Cambio di programma, la partenza ufficiale è stata spostata 5 km più avanti. 13.35 170 chilometri al traguardo. 13.33 Non ci sono stati attacchi fino ad ora. 13.