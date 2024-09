LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’Alto de Moncalvillo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.16 Si arrende l’uomo della Bahrain-Victorious! Gruppo compatto a 9 chilom etri dal traguardo! 17.15 Miholjevic ormai ha pochi metri di vantaggio quando siamo all’attacco dell’ultima salita. 17.13 Si stacca la maglia a pois Marc Soler (UAE Team Emirates), probabilmente per preservare energie in vista di domani. 17.12 Il margine si riduce a vista d’occhio, Si staccano Del Toro e Planckaert, Mihojlevic e Petilli ci credono ancora! 17.10 E ora spinge il gruppo, che scende sotto il minuto di margine. Secondi contati per Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck), Fran Miholjevic (Bahrain – Victorious) e Simone Petilli (Intermarché – Wanty). 17.09 Il gruppo è ora a 1’15” di distacco. 17.07 Planckaert si prende lo sprint intermedio. 14 chilometri al traguardo. 17.