Il prossimo film di Kelly Reichardt sarà The Mastermind

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Secondo un annuncio di Production Weekly,dirigerà ilThe. Secondo un annuncio di Production Weekly,si sta preparando per il suo. La regista dirigerà The, le cui riprese si svolgeranno in Ohio tra il 14 ottobre e il 22 novembre. Ulteriori dettagli sul cast e sulla trama sono al momento ancora sconosciuti. L'ultimodella, Showing Up del 2022, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. Se Theverrà effettivamente girato in autunno, la regista potrebbe tornare alla Croisette la prossima estate con questo titolo. C'era una volta a Hollywood, per: "È untroppo machista" La carriera