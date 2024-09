Dieci avventure settembrine in costa Smeralda

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 6 settembre 2024) In questi cinquantacinque chilometri quadrati facenti parte del Comune di Arzachena, negli anni ’60 cominciò una nuova epoca turistica per la Sardegna nord occidentale: il principe Karim Aga Khan insieme a un manipolo di architetti-artisti geniali diede vita a un microcosmo fatto di hotel divenuti iconici, porticcioli per gli yacht che sventolano bandiere di tutto il mondo. Porto Cervo è diventata sempre di più l’ombelico del lusso. Eppure la, come venne chiamata (è un Consorzio Holding, non un territorio amministrativo), specialmente in questo mese di settembre, oltre a esperienze appannaggio delle persone più abbienti della Terra, può regalare a tuttinaturalistiche e marine bellissime