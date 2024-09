Contorno occhi già stanco o segnato dal sole? La dermatologa suggerisce gli step della corretta routine di cura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al termine delle vacanze trascorse all’aria aperta, riscaldate ogni giorno dai raggi del, la zona delnecessita di attenzioni beauty mirate. «Le lunghe esposizione alprovocano danni alla pelle di tutto il viso e, in particolare, all’area perioculare, per sua natura molto sottile e soggetta a manifestare precocemente i segni dell’età», spiega Elisabetta Fulgione, specialista in dermatologia e venereologia UniversitàCampania Luigi Vanvitelli, docente alla scuola internazionale di medicina estetica FBF Roma, medico estetico Tesoriere Nazionale Sime. «Seguire unacosmetica mirata è d’obbligo. I prodotti giusti consentono all’epidermide di ritrovare freschezza e levigatezza, riparare la barriera cutanea e ripristinare i livelli di idratazione».