Ce l’avete ammazzata Panico in ospedale Natasha muore a 23 anni poi la violenza dei parenti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella serata del 5 settembre 2024, l’Policlinico Riuniti di Foggia è stato teatro di un’aggressione violenta nei confronti del personale medico, a seguito della morte diPugliese, una giovane di 23originaria di Cerignola, deceduta durante un intervento chirurgico. La situazione è degenerata rapidamente, con i familiari della ragazza che hanno reagito in modo violento, colpendo medici e infermieri.era ricoverata inda giugno, dopo un grave incidente in monopattino. >> Schianto alle porte della città, c’è una vittima: è l’ennesimo morto per incidente stradale Nonostante le speranze di recupero, la sua condizione si è aggravata durante un intervento chirurgico, portando al suo decesso. La notizia della morte ha colto di sorpresa i familiari, che si sono recati immediatamente presso la struttura sanitaria per avere chiarimenti.