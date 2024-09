Calcio in lutto muore a 33 anni in un tragico incidente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il mondo delè sconvolto dalla tragica notizia della scomparsa di un giovane allenatore: nella giornata di ieri, giovedì 5 settembre, il 33enne sarebbe stato coinvolto in unstradale rivelatosi fatale. Il club, i compagni di squadra e i tifosi, ancora increduli per la notizia, lo piangono e lo ricordano in campo.( dopo le foto) Leggi anche: Strage di Paderno, la notizia dal carcere su Riccardo: cosa sta facendo Leggi anche: Maltempo Italia, strade allagate e alberi caduti Ilgiovedì sera L’in cui ha perso la vita l’allenatore è avvenuto nella notte di giovedì scorso, 5 settembre. Secondo le prime informazioni trapelate nelle ultime ore, l’ex calciatore (che da qualche tempo era passato al ruolo di commissario tecnico) si trovava al volante della sua auto, una Hyundai bianca.