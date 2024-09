Boccia l’avvocato di Sangiuliano | Non ci sono prove sia ricattato Un piano contro di lui? Non lo escludo La Corte dei Conti avvia verifiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Se si è trattato di unstudiato? Non sappiamo, dobbiamo verificarlo. Non escludiamo nessuna ipotesi“. Silverio Sica, avvocato di Gennaro, alimenta la teoria di un complotto politico ai danni del ministro della Cultura, finito al centro di uno scandalo per la sua relazione con l’influencer Maria Rosaria. Venerdì, in un’intervista alla Stampa, l’influencer campana ha descritto l’ex direttore del Tg2 comeda varie persone, tra cui “direttori di settimanali”. Affermazioni smentite seccamente dal legale: “Non ciche sia stato, lo escludiamo certamente”, dice parlando ai cronisti di fronte alla sede del dicastero, al Collegio Romano.