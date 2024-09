Assistenza sanitaria non urgente | dal 16 settembre c’è il 116117 Cosa è e come funziona il numero unico europeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 62024 – A partire dal 162024, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, entrerà in funzione il nuovo, destinato a gestire le richieste dinon. Entro fine novembre, il servizio sarà esteso a tutta la regione Toscana, garantendo un accesso più semplice e diretto ai servizi di continuità assistenziale (Guardia Medica) e altri servizi sanitari.funzionerà l'Ilè gratuito e accessibile sia da telefoni fissi che cellulari. Digitandolo, gli utenti verranno messi in contatto con un operatore sanitario competente o, se necessario, con un medico qualificato. Il sistema garantisce che i chiamanti vengano geolocalizzati per fornirerapida e precisa.