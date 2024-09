The Quiet Son la recensione | esser genitori in un mondo di estremi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vincent Lindon è un padre smarrito in TheSon, il film presentato in concorso a Venezia in attesa dell'uscita in sala con I Wonder Pictures. C'è una tendenza che abbiamo individuato in più di un titolo alla Mostra di Venezia: un'attenzione per l'aspetto umano attorno alle storie che ci vengono raccontate, anche laddove il tema è delicato e importante, anche quando ci si immerge in qualcosa di portata storica. Pensiamo a I'm Still Here di Walter Salles, che mette al centro le ripercussioni umane della situazione politica brasiliana degli anni '70, o TheSon di Delphine e Muriel Coulin, che sviluppa il suo discorso narrativo sul contesto dell'attualità contemporanea e alcune derive del clima politico che serpeggia in Europa, e non solo, con gli