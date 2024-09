Sharon Verzeni l’orribile confessione del killer | Mentre la uccidevo mi urlava…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) In un drammatico verbale, Moussa Sangare svela i dettagli agghiaccianti di quella notte fatale tra il 29 e il 30 luglio, quando, a Terno d’Isola, ha tolto la vita a. Le sue parole, virgolettate e sgrammaticate, raccontano non solo l’ omicidio ma anche un ritratto inquietante della sua esistenza quotidiana. Il, descrivendo la sua giornata tipo, confessa: «Quando mi alzo dipende da quando sono andato a letto la sera prima». Un’esistenza segnata dalla musica, in particolare dal rnh e hip-hop, e da un rapporto problematico con le droghe. «Ci sono giorni in cui l’ispirazione manca, così ci fumiamo le canne in studio», rivela. La sua vita si intreccia tra passioni per i coltelli, i film polizieschi e i programmi di storie vere, elevando una retorica disturbante intorno alla violenza.