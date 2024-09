Seriana Spa | un seminario sulla prevenzione sismica nel mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo. Conosci le responsabilità che, in quanto datore di, hai nella valutazione dei rischi ambientali? Sai quali sono tutte le figure coinvolte nelladella tua azienda? Ti sei informato sugli aspetti legali riguardanti il rischio sismico? Tutti questi aspetti, e molti altri, verranno trattati aldal titolo “L’approccio efficiente per prevenire il rischio sismico negli ambienti die tutelarsi”. L’evento, organizzato e promosso daSpa – azienda leader nella progettazione e realizzazione di interventi antisismici sulle strutture prefabbricate in calcestruzzo -, si svolgerà in occasione della VII edizione di Safety Expo 2024, in programma il 18 ed il 19 settembre nel Polo Fieristico di Bergamo, manifestazione fieristica a cuipartecipa (pad. A – corsia A1 – stand 117).