Sara Errani | Anno esagerato Andrea Vavassori | Volevo il mio nome in uno Slam per sempre sulla coppa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)vinto il torneo di doppio misto agli US Open, quarto e ultimodella stagione che si disputa sul cemento di Flushing Meadows a New York. Per la prima volta nella storia una coppia italiana composta da un uomo e una donna si è imposta in uno dei quattro tornei più importanti del circuito, alzando al cielo il trofeo nella Grande Mela. La 37enne aveva già trionfato in doppio femminile in tutti gli(nel 2012 agli US Open e al Roland Garros, nel 2013 agli Australian Open, nel 2014 a Melbourne e a Wimbledon), mentre il 29enne non aveva mai fatto festa a questi livelli. Si tratta dell’ennesima gioia in questa annata agonistica per, che lo scorso mese aveva conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Jasmine Paolini.