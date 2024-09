Samsung mette in mostra all' Ifa la potenza dell' Ia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos) -Electronics oggi è tornata sul palco di Ifa per celebrare i 100 anni di innovazionia manifestazione e proseguire il raccontoa sua visione “Ai for All”, ovvero “Ai per Tutti”. La presentazione ha evidenziato lo straordinario impegno dinel democratizzare l'AI, consentendo a un maggior numero di persone di trarre vantaggio dai suoi utilizzi. Il concept “AI for All” è stato illustrato durante la conferenza in due capitoli “L'Ai incontra il mondo” e “L'Ai incontra te”, durante i quali l'azienda e i propri partner hanno evidenziato il ruolo cruciale'Ai nel migliorare la qualitàa vita degli utenti, dotandoli di strumenti che possono utilizzare per arricchire le loro vite.