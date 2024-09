PlayStation Sony celebra il 30esimo anniversario con tante iniziative speciali ed avatar gratis

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha annunciato tutta una serie divolte are come si deve il 30°di, in programma il 3 Dicembre 2024. Grazie ad un post sulBlog scopriamo che il colosso giapponese ha deciso dire i trent’anni dal lancio della prima consoleprima di tutto con My First GT, “un’esperienza free-to-play per console PS5 che rende omaggio al design originale del primo Gran Turismo”. Grazie a questa attività i giocatori possono gustarsi un menu volto ad omaggiare i primi capitoli della celeberrima serie racing game, includendo inoltre anche “alcune delle auto, dei tracciati e degli eventi di corsa più amati che suscitano la nostalgia e l’entusiasmo della prima esperienza di GT”. Il lancio è previsto durante il periodo natalizio di quest’anno.