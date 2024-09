Paralimpiadi Parigi 2024 nuoto | Fantin oro con record nei 100 sl S6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Straordinaria medaglia d’oro di Antonio, che si conferma campione nei 100 metri stile libero S6 alledi. Il ventitrenne azzurro, che tre anni fa si era imposto anche ai Giochi di Tokyo, ha fatto le cose in grande, visto che è riuscito a chiudere col tempo di 1:03.12, fissado il nuovodel mondo paralimpico, e sbaragliando la concorrenza, visto che chi insegue dista più di due secondi in una gara sulle due vasche. L’argento va al brasiliano Talisson Henrique Glock in 1:05.27, bronzo per il francese Laurent Chardard in 1:05.28. E si prospetta una grande serata per l’Italia delcon tante altre medaglie che possono arrivare dalla Defense Arena.oro connei 100 sl S6 SportFace.