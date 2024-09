Monza tragico incidente col furgone | morto 58enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - Un uomo di 58 anni èoggi, giovedì 5 settembre, dopo una carambola stradale, mentre era alla guida di unin viale Stucchi a. Erano le 15.45 quando, all'altezza dello stadio, secondo quanto finora ricostruito, ilstava procedendo in direzione della rotonda che interseca viale Sicilia e per motivi in via di accertamento, è improvvisamente uscito dalla carreggiata, ha attraversato lo spartitraffico e ha finito la sua marcia nella cunetta centrale. Per il violento impatto ilè stato sbalzato dal parabrezza del mezzo ed è ricaduto sull'asfalto. Dai primi accertamenti pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto. Quindi ora resta da capire se la vittima fosse già in fin di vita per un malore o se èper le ferite riportate nel volo contro il suolo.