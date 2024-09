Mandorlini | L’Inter ha già chiaro l’obiettivo! Manovre societarie di alto livello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Andreainquadra l’ottimo momento vissuto dalnel recente esordio stagionale. L’ex calciatore nerazzurro, poi, spiega le proprie sensazioni sul cammino in Champions League. ESORDIO – Andreaè intervenuto su Radio Sportiva per dare il proprio parere suldopo le prime tre giornate in campo: «Ho visto Inter-Atalanta, devo dire veramente incredibile. Dopo tre giornate non vuol dire niente, ma è capitato anche a me di vincere e ti rendi ancora più consapevole dei propri mezzi e dell’autostima. Sempre se ce ne fosse bisogno.ha dato davvero l’impressione, soprattutto contro l’Atalanta, di essere una squadra consapevole dei propri mezzi e della propria forza. È un campionato appena partito però credo cheabbia benquello che èdi questo campionato.