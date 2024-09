Luis Vuitton Cup Luna Rossa vince ancora ed è già in semifinale | battuti i francesi di Orient Express

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Altra regata perfetta esi qualifica aritmeticamente per ladellaCup. Dopo il rinvio di ieri per maltempo, l’imbarcazione italiana parte bene e si impone nettamente suidinella acque di Barcellona.è stata in testa praticamente dall’inizio alla fine della regata chiudendo con il tempo di 21’57”, mentre ihanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’02”. La barca italiana è implacabile:nessuna sconfitta per i timonieri Bruni e Spithill che si portano a 5 punti in classifica con 0 sconfitte nella competizione che designerà lo sfidante di Team New Zeeland nella finale di America’s Cup. Martedì perera anche arrivata l’importante vittoria contro i neozelandesi: una regata che non offriva punti per il Round Robin ma che rappresenta un grande spinta per il morale italiano.