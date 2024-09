LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | manca poco alla gara di Tapia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Conclusa così laT38 di salto in lungo: L. Ekler (HUN) 5.56 N. Moos (GER) 5.13 M. Palomeque Moreno (COL) 4.99 11.57 Clamoroso! La tedesca Nele Moos stampa un 5.13 e salta via Palomeque e Chen e si porta in piazza d’onore! 11:52 Meno di 20?finale del lancio del peso F11. 11:48 Per quanto riguarda lafemminile di lancio del disco F57 ha visto concludersi la prima parte. Due algerine sul podio provvisorio, presieduto in prima posizione da Safia Djelal (11.56) davanti a Xu Mian (10.89) e Nassima Saifi (10.74). 11:44 Resta terza provvisoria la britannica.un solo giro di salti e poi ladi salto in lungo donne T38 sarà storia. Nel frattempo ha saltato anche l’oro, l’ungherese Ekler, stampando un terzo tentativo nullo. Lei che ha l’oro in tasca con il 5.56 del 2° salto, preceduto comunque da un 5.