Lipoelastic | oltre 20 anni di eccellenza post operatoria

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 5 settembre 2024) Life&People.it Gli interventi di chirurgia estetica stanno diventando operazioni di routine e sempre più persone si sottopongono a ritocchi spinti dal desiderio di migliorare il proprio aspetto fisico, eliminare imperfezioni o semplicemente per risolvere problemi di salute. L’intervento inizia in salae continua per settimane durante la riabilitazione, fisica e mentale, motivi per i quali è fondamentale mettersi nelle mani di chirurghi esperti. Nonostante ciò, per avere la certezza di ottenere un risultato ottimale, è necessario adottare tutti gli accorgimenti consigliati dai “professionisti del bisturi”. L’effetto finale auspicato da paziente e chirurgo, si raggiunge nel momento in cui i tessuti si sono stabilizzati, per questo il decorso deve essere coadiuvato dall’utilizzo di guaine compressive in grado di accelerare il processo di guarigione.