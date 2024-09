La sicurezza dei corsi d’acqua | Golene troppo alte in città così aumenta il rischio esondazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) I grandi interventi infrastrutturali, tra ritardi e carenza di fondi, sono al centro delle polemiche post alluvione sulla messa indei. Ma per il Comitato alluvionati e franati che riunisce i cittadini danneggiati dal mmpo della scorsa primavera, altrettanto importante è il tema della cura degli alvei dei fiumi. E punta il dito sul problema delleche, in particolare nel tratto cittadino del Savio, "no notervolmente ildi", come affermano Mauro Mazzoti e Marco Raffaele. Le, aree pianeggianti tra il letto di un fiume e i suoi argini, che si sommergono solo in caso di piena, svolgono un ruolo cruciale nel controllo delle piene, limitando l’erosione e permettendo un deflusso sicuro dell’acqua.