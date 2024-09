La sagra degli errori per Ineos regala una comoda vittoria a New Zealand in Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emirates Team Newrialza la testa dopo la cocente sconfitta di due giorni fa contro Luna Rossa e si impone abbastanza nettamente suBritannia in un match race valevole per il secondo round robin dellaCup 2024.comunque ininfluente per la graduatoria della fase a gironi della Challenger Selection Series, visto che le regate in cui è presente il Defender non assegnano punti. I Kiwi, in condizioni di vento leggero (7-11 nodi) abbastanza instabile per direzione e intensità , hanno approfittatocommessi in manovra dal team britannico per costruire subito un vantaggio importante già nel primo lato di bolina (24 secondi al cancello), in seguito alla caduta dai foil di Britannia dopo una virata al limite del boundary di sinistra.