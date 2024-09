Kaspersky analizza l' evoluzione di Mallox da private malware a Ransomware-as-a-Service

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 5 settembre 2024 . La recente rapida diffusione e l'aumento della complessità delsegnalano la necessità per le organizzazioni di rafforzare urgentemente le proprie difese, proteggendo i propri asset digitali e mitigando i rischi. Per rispondere a questa esigenza,ha pubblicato il report “: In-Depth Analysis and Evolution”,che fornisce un'analisi esaustiva del, descrivendo la sua trasformazione da ungestito privatamente a un'operazione-as-a-(RaaS) su larga scala. Il report evidenzia l'impatto significativo difin dal suo esordio, all'inizio del 2021. Nato comealtamente mirato e gestito dall'uomo,ha causato danni considerevoli alle organizzazioni a livello globale.