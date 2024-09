Jannik Sinner conquista la semifinale dello US Open | una vittoria da campione contro Medvedev

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) IL Tennista italiano supera Daniilcon un convincente 6-2 1-6 6-1 6-4, riscattando la sconfitta a Wimbledon e consolidando la sua posizione tra i grandi del tennisha dimostrato ancora una volta la sua grandezza nel tennis,ndo un posto nellaUSdopo unadi prestigioDaniil. Con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4,ha battuto per la sesta volta il russo in 13 confronti diretti, riscattando così la sconfitta patita a Wimbledon nel 2024. Questo risultato lo proietta verso la quartaSlam della sua carriera, un traguardo significativo che lo colloca tra i migliori giocatori del circuito. Nel panorama del tennis italiano,è ora al terzo posto per numero di semifinaliUS, dietro solo a Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019).