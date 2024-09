Incredibile | influencer segnalata ad Agcm e finanza per una raccolta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Glisotto la lente di ingrandimento: dopo il caso Ferragni e il caso dellafondi per il “cane” arrivano i controlli In un mondo sempre più digitalizzato, dove la pubblicità e l’influenza online giocano ruoli chiave nel determinare le tendenze di consumo, il caso dei pandori “Balocco” ha sollevato questioni importanti riguardanti la trasparenza e l’etica nelle campagne pubblicitarie condotte dagli. In risposta a ciò, Chiara Ferragni, una delle figure più emblematiche in questo ambito, ha intrapreso un passo significativo verso una maggiore trasparenza. La nuova iniziativa di Chiara Ferragni-Ansa-Notizie.