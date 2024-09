Incidenti lavori cantieri Giornata di traffico nel caos a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Circolazione particolarmente difficile stamani a. Oltre all'incidente sull'autostrada A1 che ha comportato la chiusura della direttrice nord da Scandicci fino alle 7 e le ripercussioni sulfiorentino, ci sono stati altri problemi a causa - si legge in una nota di Palazzo Vecchio - deidi Publiacqua all'Osmannoro. Come spiega il Comune "l'intervento, in corso in via del Cantone nel territorio di Sesto Fiorentino, causa a cascata problematiche anche sulla viabilità del Comune di. A questo si sono aggiuntiin via Alderotti, via Tavanti/via Celso e auto in panne sul viadotto dell'Indiano verso autostrada. Publiacqua sta inoltre intervenendo, sempre in emergenza, in via Calò e via di Novoli tra via Orazio Vecchi e via Valdinievole".