I fan degli Oasis hanno atteso ore per poi vedere il prezzo di un biglietto aumentare di 4 volte Vogliamo nuove regole | la proposta dell’eurodeputato Maran

(Di giovedì 5 settembre 2024) Forse c’eravate anche voi tra le migliaia di fan“in coda” sulla piattaforma Ticketmaster per accaparrarvi almeno uno dei biglietti per le date nel Regno Unito e in Irlanda. Poi il sold out in pochissime ore, sito intasato, utenti che venivano rimbalzati fuori una volta entrati nel sistema, dopo ore di febbrile attesa e soprattutto prezzi arrivati a cifre da capogiro. E non solo il secondary ticketing si è mosso parallelamente, stavolta in tempi record, rimettendo in circolazione biglietti fino ad un costo di 7mila euro, ma anche dentro Tickemaster stesso si è verificato un fenomeno all’apparenza inspiegabile. Nell’attesa i prezzi sono rincarati fino a 4. Ma cosa è successo realmente? Parliamo del fenomeno del Dynamic Pricing. Non proprio una novità.